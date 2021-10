Sanremo: eventi autunnali, il Comune stanzia 50 mila euro per tre manifestazioni tra settembre e ottobre

Terminata l’estate il Comune di Sanremo guarda alle manifestazioni autunnali che hanno lo scopo primario di tenere viva la città anche durante la cosiddetta bassa stagione.



Di recente la giunta matuziana ha approvato lo stanziamento di 50 mila euro per tre eventi previsti tra la fine di settembre e ottobre. Diecimila sono andati all’Istituto Internazionale di Studi Liguria per le “Giornate di studio sui temi attuali del diritto internazionale umanitario” in programma il 27 settembre e l’8 ottobre.



Il record di finanziamento (40 mila euro), invece, è andato alla Kismet Srl per il GEF, il noto “Festival Mondiale della Creatività della Scuola” previsto dal 14 al 16 ottobre.

Il terzo evento, in programma il 16 e il 17 ottobre, è il 5° Raduno Mondiale Moto Guzzi organizzato da CAVE Club Amatori Veicoli d’Epoca, non ha ricevuto finanziamento all’interno della somma di 50 mila euro stanziata dalla giunta.