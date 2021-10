Calcio: serie D, domani al Ciccione appuntamento con Imperia - Novara

Allo stadio Ciccione di Imperia arriva una nobile del calcio italiano che, nella sua storia, vanta tredici partecipazioni al campionato di Serie A di cui l’ultima nel 2011-2012. Domani alle ore 15, nel quarto turno del campionato di Serie D 2021-2022, ecco Imperia - Novara.

Nella loro storia le due compagini si sono incontrare sei volte, rispettivamente due nel campionato di C2 1981-1982 con vittoria piemontese per 1 a 0 a Novara e ligure, con lo stesso risultato, a Imperia e quattro nel 1999-2000. Durante la stagione le gare finirono 0 a 0 al Ciccione e 0 a 1 per i neroazzurri in terra novarese. Ai playout però fu il Novara ad avere la meglio con l'1 a 1 in trasferta e l'affermazione di misura 1 a 0 al Silvio Piola.

Match di grande fascino dunque per gli uomini di Paolo Cortellini che sfidano quelli di Marco Marchionni, ex giocatore tra le altre di Parma e Juventus. Il prezzo dei biglietti, acquistabili prima della gara, sarà di 10 euro per la tribuna, 10 per il settore ospite e 5 per la gradinata.