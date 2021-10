Sanremo: ramo pericolante per colpa del vento, corso Inglesi chiuso al traffico (Foto e Video)

L'imbocco di corso Inglesi, lato zona Foce, è rimasto chiuso al traffico questo pomeriggio per alcuni minuti a causa del rischio crollo di un ramo pericolante da un albero dei vicini giardini pubblici. Le raffiche di vento questo pomeriggio su Sanremo sono intorno ai 70/80 chilometri orari.

Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area per poi procedere alla rimozione del ramo. Presenti anche gli agenti di Polizia e Polizia Municipale.

Qualche disagio al traffico si è registrato durante le operazioni ma, per fortuna, nessun danno a cose o persone. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, ma è possibile la svolta in via Legnano e strada Solaro.

Altri due interventi sono in corso a Sanremo. Il primo in corso Mazzini, che è stata chiusa al traffico per un albero che rischia di cadere sui sui fili dell’elettricità e su quelli della Riviera Trasporti. Un albero, invece, è già caduto in via Macello in valle Armea. E' finito su un fabbricato e interessa anche i cavi elettrici. Anche in questi due casi stanno intervenendo i Vigili del Fuoco.