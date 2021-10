Sanremo: domani si gioca Sanremese-Casale, divieto di vendita di bevande in contenitori pericolosi vicino allo stadio

Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori che possono diventare pericolosi, domani in occasione della partita di calcio tra Sanremese e Casale, prevista allo stadio ‘Comunale’ della città dei fiori.

Il Questore ha chiesto che vengano seguite particolari modalità nella somministrazione delle bevande, precisamente tra cui, oltre al divieto di vendita e somministrazione nei contenitori, anche l’uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.

Il provvedimento riguarda gli esercizi commerciali e di somministrazione vicini allo stadio (corso Mazzini, strada Tre Ponti, via Val d’Olivi e limitrofe) e all’interno dello stadio a partire da due ore prima dell’incontro e sino ad un’ora dopo la conclusione Si tratta di: Calcio Bar in corso Mazzini 18, bar di via Tre Ponti (Pista Ciclabile), di un esercizio commerciale in Corso Mazzini 12 e del ristorante Shushi House in corso Mazzini, 42.

Visto che il match si giocherà alle 15, il provvedimento è limitato all’orario 13/18 del pomeriggio di domani.