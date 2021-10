Percepivano il 'Reddito di Cittadinanza' senza averne diritto: sei stranieri denunciati dai Carabinieri a Vallecrosia e Ospedaletti

Sei stranieri, ai quali mancava il requisito della residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

I sei sono stati denunciati dalle Stazioni di Ospedaletti e Vallecrosia, sotto il coordinamento della Compagnia di Bordighera, per somme percepite che arrivano a 24mila euro. I Carabinieri delle diverse compagnie provinciali hanno da tempo avviato accertamenti in materia in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, che vengono condotti anche nel caso di arresto in flagranza, esecuzione di misure cautelari o di provvedimenti di carcerazione.

I sei denunciati vanno ad aggiungersi alle più di cento posizioni irregolari finora emerse dagli approfondimenti svolti dall’inizio dell’anno.