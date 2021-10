Lunedì prossimo, la Riviera Trasporti aderisce al blocco dei mezzi di trasporto per sciopero nazionale

Lunedì 11 ottobre blocco dei mezzi di trasporto per uno sciopero. Ad informarne è la Segreteria Regionale Autoferrotranvieri USB Trasporti che aderisce allo Sciopero Generale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di base. Lo Sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: personale viaggiante: dalle ore 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; Impianti Fissi: tutto del turno di lavoro (presidi assicurati). Saranno interessate tutte le linee gestite della Società Riviera Trasporti ma garantiti i servizi scolastici prima delle ore 8.30 e dopo le 17.30.

Queste le motivazioni:.

• contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario, al fine di contrastare l'attacco all'occupazione e ai salari;

• per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall'inflazione;

• garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;

• contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari;

• rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; contro i progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per l'uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale;

• per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini;

• per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle RLS;

• per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati;

• contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei luoghi di lavoro e nella società;

• per la tutela dell'ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative;

• contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo, per l'unità e la solidarietà internazionale tra le lotte dei lavoratori e degli sfruttati.