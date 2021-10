Allerta 'arancione' terminata: sulla nostra provincia pochi millimetri di pioggia, il massimo ad Apricale con 40

E’ fortunatamente transitata senza problemi per la nostra provincia l’annunciata perturbazione che ha portato ieri l’allerta arancione. Anche se nel savonese e in provincia di Genova si sono registrati fiumi ingrossati e danni, il fronte più grosso della depressione prevista, si è spostato verso Nord una rapidità superiore.

Anche questa notte le precipitazioni più intense si sono verificate nelle zone interne del Tigullio e sul Levante della regione. Indenne Genova, dove alle 6 è terminata l’allerta rossa, ma come si vede dall’immagine del satellite (sopra), qualche fenomeno temporalesco più o meno intenso si verifica ancora in Liguria.

I danni maggiori, come detto già ieri, nel Levante Savonese e al confine con la provincia di Genova dove qualche residente è stato evacuato. Sono sempre interrotte la statale 35 dei Giovi e l’autostrada A26, che resterà chiusa fino a questa mattina. Frane e e interruzioni su strade minori nell’entroterra savonese mentre nell’imperiese, dove sono scesi pochi millimetri di pioggia, non si registrano problemi di sorta.

“Il fronte ha subito fortunatamente una notevole accelerata - ha spiegato Francesca Giannoni, del Centro Meteo - ed è ormai transitato su buona parte della Regione, questo grazie ai venti molto forti e intensi, anche a 180 chilometri all’ora in Valle Scrivia, a 150 chilometri all’ora sopra Sori. Sono comunque ancora presenti celle temporalesche da tenere sotto controllo”.

Nella nostra provincia si sono registrati 40 millimetri di pioggia ad Apricale, 28 Rocchetta Nervina, 27 a Dolceacqua, 26 ad Airole, 25 a Pigna, 21 a Ventimiglia, 19 a Bajardo e Dolcedo, 18 a Pieve di Teco, 15 a Ceriana, Montalto e Borgomaro; 14 a Pornassio; Pontedassio 8, Sanremo 5, Imperia e Diano Marina 4.

Quantità per fortuna modeste di pioggia, rispetto allo stato di allerta annunciato. Da oggi, secondo le previsioni dell’Arpal, la situazione è in deciso miglioramento con ampie schiarite. Saranno in calo le temperature, in particolare nei valori minimi.

(Sotto le foto del maltempo di stanotte di Tonino Bonomo)