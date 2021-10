Taggia: una strada per regione Bruxiae, il Comune punta al completamento entro novembre

Entro novembre è previsto il termine dei lavori per la nuova viabilità di strada Bruxiae a Taggia. Da pochi giorni si è sbloccata la situazione di impasse creatasi intorno al terreno in uso all'associazione Terra di Confine.

Quest'ultima, ha realizzato delle strutture per ospitare alcuni animali e liberare la porzione necessaria a far proseguire il cantiere che da ormai da alcune settimane era fermo intorno alla campagna. La nuova strada permetterà di superare l'annosa problematica legata a questa zona rimasta isolata in seguito al doppio crollo dell'argine, il primo nel dicembre 2019 e il secondo con l'alluvione di ottobre 2020.

Una strada che di fatto non era autorizzata per essere percorribile dai mezzi ma che nella quotidianità era l'unica via d'accesso per tante famiglie. Di fronte all'emergenza il Comune aveva dato il via alla realizzazione di una nuova strada interna. Un progetto modificato in corso d'opera a causa del secondo cedimento a ottobre 2020.