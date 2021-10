Sanremo: accordo sindacati-Kcs, i dipendenti esclusi dal passaggio di 'Casa Serena' riceveranno gli stipendi di settembre

Si è svolto oggi un incontro tra i sindacati di categoria e la dirigenza della cooperativa ‘Kcs’ con la quale, in questo periodo, sono stati mantenuti costanti confronti per tutelare tutti i lavoratori esclusi dal passaggio di ‘Casa Serena’ e posti temporaneamente in aspettativa su richiesta degli stessi sindacati.

E’ stato raggiunto un accordo con il quale a tutti i lavoratori verrà erogata per il mese di settembre regolare busta paga. “Tutto ciò – dicono Cgil, Cisl e Uil - è stato possibile grazie alla collaborazione fino ad ora dimostrata dalla cooperativa Kcs che ha cercato di garantire con questa azione un sostegno al reddito a tutti i lavoratori coinvolti”.