Rivieracqua: il Cda interrompe i termini della prescrizione per gli ex vertici dell'azienda, ora l'assemblea deve prendere una decisione

L'assemblea dei sindaci saltata questa mattina a palazzo Bellevue potrebbe essere l'ultimo 'nulla di fatto' in merito all'assunzione di responsabilità per il vecchio Cda di Rivieracqua.

A seguito della seconda mancanza del numero legale, il Cda della società si è riunito in giornata e ha deciso di interrompere i termini della prescrizione che sarebbe scattata a dicembre 2022. In questo modo, per forza di cose, l'assemblea dei sindaci non potrà più prendere tempo e dovrà in qualche modo deliberare.

L'assemblea è chiamata a votare l'eventuale assunzione di responsabilità per i precedenti vertici dell'azienda, su tutti l'ex presidente Massimo Donzella, attuale assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo.

“Siamo contenti dell'atto di responsabilità da parte del Cda di Rivieracqua - commenta Andrea Artioli (Liguria Popolare), firmatario del comunicato stampa che qualche giorno fa invitava l'azienda a interrompere i termini per l'assunzione di responsabilità - aspettiamo che finalmente si possa giungere da parte del commissario straordinario all'individuazione della tariffa unica per mantenere l'acqua pubblica”. Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale e capogruppo della Lega, Daniele Ventimiglia.