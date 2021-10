Cerimonia di premiazione del Premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’ 2020. I risultati e le foto

Si è svolta sabato 2 ottobre scorso, nella splendida cornice di Villa Durazzo Bombrini, a Genova Cornigliano, la cerimonia di premiazione dell'edizione 2020 del Premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’, concorso riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) del territorio ligure.

“La proclamazione dei vincitori – si spiega nel comunicato -, causa emergenza sanitaria, era stata fatta online nel novembre 2020. Restava solo da trovare il momento adatto per poter organizzare dal vivo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

L’opportunità si è presentata grazie al protocollo d’intesa recentemente firmato tra il Comitato Regionale FITA Liguria e la Genova Liguria Film Commission (GLFC). La cerimonia si è svolta infatti in uno dei saloni di Villa Durazzo Bombrini, sede della GLFC, segno di una collaborazione viva e reciproca.

Sette le compagnie candidate, che hanno rappresentato tutte e quattro le provincie, e che hanno proposto spettacoli che vanno dalla commedia al dramma, dallo spettacolo religioso, al sociale, al teatro per i ragazzi… e all’amato genovese!

• Uno sguardo dal palcoscenico (SV) con: ‘Il Dio del Massacro’ di Yasmina Reza

• #Cosavuoichetilegga? (SV) con: ‘Sale d’attesa’ di Daria Pratesi

• Ramaiolo in scena (IM) con: ‘Con-divisione’ di Chiara Merlino

• Due passi col comico (SV) con: ‘Infavolati’ di Francesca Cepollini

• La compagnia dei menditanti (SV) con: ‘Nacque il tuo nome da ciò che fissavi – Pietro – Il samaritano’ di Maurizio ‘Miro’ Gatti

• Compagnia teatrale San Fruttuoso (GE) con: ‘Tùtto pe ‘n córpo de tésta’ di Enrico Scaravelli

• Compagnia degli evasi (SP) con: ‘Senza Hitler’ di Edoardo Erba

Ha vinto la quarta edizione del premio FITA Liguria ‘Tre Caravelle’ lo spettacolo ‘Senza Hitler’ portato in scena dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP).

La compagine spezzina, in quanto vincitrice del concorso regionale, ha partecipato lo scorso 25 agosto alla finale nazionale del Gran Premio di Teatro Amatoriale, che si sta svolgendo nella Provincia di Catania, rappresentando la Liguria.

Nell’ambito della cerimonia è stato anche assegnato il ‘Premio Scotti’ 2020 agli attori che si sono particolarmente distinti nelle sette opere in concorso.

Il Premio al Miglior Attore è andato ad Andrea Carli della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP), per la sua interpretazione di Hitler nell’opera ‘Senza Hitler’.

Il Premio alla Migliore Attrice è andato a Graziella Ghezzi, Susy Minutoli e Paola Paolino le tre interpreti della commedia ‘sale d’attesa’ messa in scena dall’associazione #Cosavuoichetilegga? di Albenga (SV).

Emozionante la consegna dei due riconoscimenti avvenuta quest’anno in ricordo di Elena Paolicchi Scotti, vedova di Pietro Scotti, che ha voluto onorare la memoria del marito istituendo il Premio Scotti, venuta a mancare ai primi di ottobre.

La cerimonia ha visto poi un momento di intrattenimento con il cantante, musicista e attore Carlo Denei seguito da un piccolo rinfresco.

«Un doveroso ringraziamento – dichiara Giovanni Cepollini, presidente Ragionale FITA Liguria – va alla GLFC che ci ha ospitati in questa splendida sede e ha dato modo di vedere i primi frutti di questa collaborazione, alla giuria tecnica per la professionalità con cui ha svolto il proprio compito, alla FITA nei suoi rappresentanti Nazionali, Regionale e Provinciali che hanno reso possibile questa iniziativa e hanno preso parte alla cerimonia, ma soprattutto alle compagnie affiliate che nonostante il periodo proibitivo hanno creduto in questo progetto e partecipato con entusiasmo: senza di loro il premio non sarebbe stato possibile.»

E' stato pubblicato il bando per l’edizione 2021 del Premio Fita Liguria ‘Tre Caravelle’.

Info e dettagli sul sito: https://fitaliguria.it/le-nostre-attivita/rassegne-e-concorsi/premio-tre-caravelle/tre-caravelle-2021/".