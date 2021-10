Sanremo: gabbiotto del parcheggio dell'Ospedale abbandonato al degrado, la denuncia di un lettore

Il nostro lettore Lorenzo denuncia lo stato di abbandono e degrado in cui versa la zona del parcheggio dell'Ospedale di Sanremo.



"Nonostante numerose segnalazioni fatte sia al comune di Sanremo che alla direzione sanitaria ospedale di Sanremo, è evidente lo stato di totale abbandono e degrado del parcheggio gestito a pagamento prima della pandemia. Oggi si può notare la sporcizia, l'illuminazione scarsa e spesso non funzionante e soprattutto il gabbiotto aperto che era stato chiuso a chiave anni fa ormai sforzato con mezzi di scasso, sempre aperto con all'interno estintori e mobilio accessibile a chiunque soprattutto ai senza tetto o tossici. Oltretutto nelle giornate di vento la porta del gabbiotto sbatte violentemente aprendosi verso l'esterno rischiando di colpire auto, moto o pedoni in transito. Come se non bastasse versa in pessime condizioni anche la sbarra di uscita che spesso scende da sola rischiando di colpire le auto in uscita. Quanto sopra per opportuna conoscenza agli organi competenti per mettere in sicurezza la zona".