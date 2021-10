Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da maetedì 5 a domenica 10 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 5 OTTOBRE





SANREMO

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30



15.00-19.00. Mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola. Centro ricreativo giovanile Villa Citera 3.0, ingresso libero



DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845



10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE

SANREMO

8.00-19.00. 9° Monaco Business, il salone dedicato alle imprese. Le Méridien Beach Plaza - Sea Club (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



15.00-19.00. Mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola. Centro ricreativo giovanile Villa Citera 3.0, ingresso libero



19.00. 32ª edizione degli SPORTEL Awards 2021: ultimo di tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco (per saperne di più cliccare questo link)

20.00. Per ‘Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema’, proiezione del film ‘Mediterraneo’ di Jean-Daniel Pollet (1963) e ‘Godard Sollers, l'entretien’ di Jean-Paul Fargier (1984), a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco in collaborazione con la Fondazione Prince Pierre. Théâtre des Variétés (più info)



IMPERIA



21.00. Per gli ‘Incontri di spiritualità’ del Movimento Pro Sanctitate, ‘Sulle Orme di…’ Don Stanislao Barthus e Don Mario Bellino, vittime dell’eccidio nazista avvenuto a Montalto Ligure il 17 agosto 1944. Relatore Don Gianpiero Serrato. Chiesa della Sacra Famiglia, Via Spontone 46

BORDIGHERA

16.00. Per il ciclo ‘Incontri con gli autori’, Tito Schiva che presenta il libro Il Giardino Scomparso. Casato Moreno e altre storie edito dalla casa editrice De Ferrari di Genova. Dialoga con l'autore il dott. Arturo Croci. Giardino del Museo Bicknell, necessario Green Pass, prenotazioni al numero 0184 263601



DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845



10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

20.00. ‘Il lago dei cigni’: spettacolo di balletto messo in scena dalla nuova compagnia statale ‘Russian National Opera’. Auditorium Apollon dell’Acropoli (più info)





GIOVEDI’ 7 OTTOBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



15.00-19.00. Mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola. Centro ricreativo giovanile Villa Citera 3.0, ingresso libero

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA



10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

19.00. ‘Rally Antibes Costa Azzurra 2021’: i migliori piloti francesi ed europei saranno al via del 56° Rallye d'Antibes Côte d'Azur, manifestazione del Campionato Francese Rally e del Tour European Rally. Pré des Pêcheurs (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. ‘La Souriciere’di Agatha Christie: spettacolo messo in scena da Ladislas Chollat. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE

20.30. Per l’apertura di ‘Zefestival’, il Festival del cinema LGBT+ della Costa Azzurra, proiezione film ‘Mascarpone’ (titolo italiano Maschile Singolare) con la partecipazione dell’opinionista Vladimir Luxuria. Cinema Mercury (più info)



18.30. Concerto di Will Barber all’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco (più info)

VENERDI’ 8 OTTOBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



15.00-19.00. Mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola. Centro ricreativo giovanile Villa Citera 3.0, ingresso libero



21.00. Per la ‘Rassegna di Musica nelle Chiese’ (10ª edizione), concerto ‘Hydn in nomine Domini ed i concerti per organo’ della Sinfonica di Sabremo diretta dal M° Giovanni Pelliccia con Marco Cadario all’organo. Basilica Concattedrale di San Siro, ingresso gratuito

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, narrazione in musica con i ‘Pezzi Fluttuanti’ dal titolo ‘Racconti foderati di Musica’. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto (più info)

VENTIMIGLIA



14.30. Le escursioni del MAR lungo la Via Iulia Augusta: visita ai giardini pensili di Palazzo Galleani e Palazzo Biancheri nel centro storico di Ventimiglia, con l'accoglienza e la guida di Erino Viola, storico e appassionato cultore delle tradizioni locali. Partenza dal Forte dell’Annunziata, numero massimo di 15 partecipanti con prenotazione allo 0184 351181

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



16.00 & 17.00. World Folklore Festival 2021 (ultimo giorno della 4ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 16.00) + Esibizione dei gruppi folkloristici sul palco del Molo delle Tartarughe (h 17.00)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DOLCEACQUA

16.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

8.00. ‘Rally Antibes Costa Azzurra 2021’: i migliori piloti francesi ed europei saranno al via del 56° Rallye d'Antibes Côte d'Azur, manifestazione del Campionato Francese Rally e del Tour European Rally. Pré des Pêcheurs, inizio rally (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. Recital lirico di Angela Gheorghiu, soprano con Jeff Cohen, pianoforte. In programma: opere di Durante, Paisiello, Bellini, Donizetti, Tosti, Respighi, Schumann, R. Strauss, Rachmaninov, Rameau, Martini, Debussy, Massenet, Brediceanu, Stephanescu, Flotow e Satie. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

20.30. ‘3D Dense’: spettacolo di pre-apertura delle 35esime Giornate del Cinema Italiano e nell'ambito della 7° Fête des Théâtres, organizzata dalla città di Nizza. Danza e Teatro con interprete e coreografa Marie-Pierre Genovese. Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





SABATO 9 OTTOBRE

SANREMO

10.00-19.00. 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore. A cura della ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Polo sportivo Mercato dei fiori a Bussana, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



VENTIMIGLIA

8.30-18.00. Mercatino brocante nella nuova isola pedonale di Via Aprosio

16.30. Presentazione libro dello scrittore e giornalista Salvatore Vento ‘La geografia sentimentale approda a Ventimiglia, la città di frontiera della sua gioventù’ con interventi di Miriana Rebaudo, Francesco Minazzo, Beatrice Palmero. Salone di Sant’Agostino, ingresso libero con green pass



SANTO STEFANO AL MARE



9.30. Per la rassegna ‘Inventario per il mondo nuovo’, passeggiata sul tema ‘Natura nascosta’ con la guida Jack in the Green e gli interventi teatrali dell’attrice Giorgia Brusco su testi del drammaturgo Orso Tosco (20 euro). Ritrovo dalla Torre ennagonale, info 329 1512290 (prenotazioni a questo link)

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

18.00. Per l’ultimo appuntamento 2021 della rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, Ugo Moriano, scrittore dianese d’adozione, presenta il suo nuovo romanzo storico ‘Il re della gloria’ dedicato alla storia della Sacra Sindone. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



MONTEGROSSO PIAN LATTE

16.00. Aspettando la ‘Festa della Castagna’, presentazione del volume di Angelo Toscano ‘Transumando dalle Alpi al mare…’. Piazza Ai Caduti (richiesto Green Pass)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

6.00. ‘Rally Antibes Costa Azzurra 2021’ (ultimo giorno: i migliori piloti francesi ed europei saranno al via del 56° Rallye d'Antibes Côte d'Azur, manifestazione del Campionato Francese Rally e del Tour European Rally. Pré des Pêcheurs, inizio rally (più info)

MONACO



10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00 & 16.30. ‘L’Imperatrice Eugenia, amica e vicina del Principato di Monaco’: due conferenze in occasione del centenario della morte dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, amico e vicino di casa del Principato di Monaco. Salle Garnier (locandina) Imperatrice Eugenie - Programma conferenze PDF

20.00. ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame con Karine Bourgery e Albert Braquetti. Spettacolo organizzato dall'associazione umanitaria monegasca S.E.B. ‘Soutien Entraide Bénévolat’. Théâtre des Variétés (più info)

NICE

20.30. Per l’apertura delle 35esime Giornate del Cinema Italiano, proiezione del film ‘Croce e Delizia’ di Simone Godano. Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 10 OTTOBRE

SANREMO

8.00-19.00. Fiera di Ottobre su Lungomare Calvino e sul piazzale Dapporto (dietro l’ex stazione ferroviaria), obbligatorio il Green Pass

9.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato in piazza Colombo e davanti al Palafiori

9.30. 37° Torneo Internazionale Pallavolo femminile Sanremo Cup Memorial Tessitore. A cura della ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Polo sportivo Mercato dei fiori a Bussana

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

17.00. Concerto Lirico Sinfonico in occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo. Direttore: Alfredo Sorichetti. Soprano: Claudia Nicole Calabrese. Soprano: Anastasiia Petrova. Mezzosoprano: Aleksandra Meteleva (15 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni a questo link)

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

10.00. ‘Corri per Fabiola’ (3ª terza edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato): corsa di 10 o 5 km e Baby marathon. Evento promosso dall’Associazione ‘Noi4You’. Ritrovo presso Belvedere del Resentello con iscrizioni dalle h 8.30 (più info)

15.00. Per il ciclo ‘Famiglie al MAR’, in occasione della F@Mu, Giornata nazionale famiglie al Museo con attività e laboratori dedicati a bambini e famiglie. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, via Verdi 41, info e prenotazioni allo 0184 351181

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.3, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina (ultimo giorno). Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 10 ottobre, info 331 9365845

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-20.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, ingresso gratuito con esibizione del Green Pass

ISOLABONA

10.00. Ultimo giorno della Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, ingresso libero, info 335 5941622



MONTEGROSSO PIAN LATTE

14.00. Aspettando la ‘Festa della Castagna’, visita del paese (in gruppi e con accompagnatore) alla scoperta degli antichi mestieri e delle tradizioni del borgo + tradizionale degustazione di pan fritto, caldarroste e frittelle di mela (costo 15 euro comprensivo di passeggiata, visite, degustazione). Ritrovo dei partecipanti in Via Ai Prati 93 (richiesto il green pass unicamente per visita facoltativa del Museo della Castagna)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

18.00. Concerto del pianista Thomas Dupont-Costantini. Casinò Beaulieu, av Fernand Dunan 4 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Ton Koopman con Sibylle Duchesne, violino, Delphine Perrone, violoncello, Matthieu Petitjean, oboe e Arthur Menrath, fagotto. In programma: Gluck Christoph, Willibald, Haydn Joseph, Mozart Wolfgang Amadeus e Haydn Joseph. Opera di Monte-CArlo, Salle Garnier (più info)

NICE

11.00, 15.00 & 18.00. 35esime Giornate del Cinema Italiano: proiezione film ‘Croce e Delizia’ (h 11) + ‘Il Sindaco del Rione Sanità’ (h 15) + ‘Il Campione’ (h 18). Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)

15.30. Concerto della ‘Harmony Orchestra della Città di Nizza’. Cattedrale di Sainte-Reparate, obbligo di Green Pass (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!