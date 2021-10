Ventimiglia ripresi i corsi di Aikido presso il dojo Aikikai: al via le lezioni per i bambini (Foto)

Sono ripresi i corsi di Aikido presso il dojo Aikikai di Ventimiglia in via Roma 63, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Le lezioni per i bambini si terranno il lunedì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30 e le lezioni per gli adulti il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 19:15 alle 21.

Il maestro Simone Braini 6°dan, potrà far scoprire questa armoniosa disciplina giapponese: "L'Aikido favorisce la concentrazione, aiuta a controllare l'agressività, insegna la disciplina e il rispetto verso luoghi e persone". Per informazioni telefonare il pomeriggio al numero 340 2560073. E' possibile partecipare gratuitamente a 2 lezioni di prova.