Ventimiglia: proseguono i contatti per il gemellaggio tra il locale Tennis Club e il TC belga di Lemmen

Alla presenza di Andre Hendrickx, Presidente di uno dei maggiori club Belgi, sono ripresi sabato sera i contatti per il gemellaggio tra il Tennis Club Ventimiglia e il Tennis Club Lemmen.

Gemellaggio che avrà luogo nella primavera 2022 in Belgio. Durante la serata di sabato, per l’occasione è stato consegnato al presidente Belga un attestato di socio Onorario da parte del Presidente del T.C. Ventimigliese Ing. Francesco Marcianò. Il gemellaggio era in programma per i primi mesi del 2020 ma a causa della pandemia è stato rimandato.

(Nella foto i presidenti Marcianò e Andre Hendrickx, il Vice Presidente Elio Gastalo e Roberto Mangolini)