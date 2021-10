Pallavolo: con la formazione Under 16 la neonata Imperia Volley mette il suo primo trofeo in bacheca

Esordisce con una vittoria la neonata società pallavolistica Imperia Volley ad Albisola al torneo “Il sorriso di Ele” riservato alla categoria Under 16.

La manifestazione, ottimamente organizzata dalle società Albisola Pallavolo-Planet Volley nel dolce ricordo di Eleonora Ghigliazza, allenatrice ed ex giocatrice, da poco prematuramente scomparsa, molto amata nell’ambiente, ha visto l’affermazione delle ragazze guidate da Roberto Gavi, coadiuvato in panchina da Mario Ozenda.

Ieri le battute conclusive: le ragazze dell’Imperia Volley, che per l’occasione sono ancora scese in campo con le maglie della NSC, in attesa della ratifica della nuova società da parte della FIPAV, hanno prima sconfitto in semifinale il Celle per 2-0, per poi imporsi con lo stesso risultato anche nella finale con l’Albisola.

Di seguito la rosa dell’Imperia Volley scesa in campo: Altea Patrucco, Eleonora Sini, Alice Piccione, Alice Paciello, Benedetta Coppa, Sofia Benza, Beatrice Borelli, Lucia Gabriel, Giulia Chiaravalli, Luisa Passino.