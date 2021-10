Ottima prestazione degli Esordienti 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy al Trofeo Sporting di Rosta

Ottima prestazione degli Esordienti 2010 della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy al 13° Trofeo Sporting Rosta.

I ragazzi della leva 2010 hanno ben figurato nelle competizioni della fase interregionale del torneo svoltosi ieri a Pianezza. Capitati in un girone ostico, composto da 4 squadre (la Vigor Milano, il Mirafiori e Lascaris Nero oltre alla Polisportiva Vallecrosia Academy), i giovani atleti si sono contraddistinti oltre che per la buona riuscita generale durante le partite, anche per l’ottimo comportamento sia in campo che fuori. Alla fine hanno concluso la fase interregionale piazzandosi al terzo posto del loro girone. Nonostante la buona prestazione, però, non approderanno alla fase conclusiva internazionale/nazionale del torneo.

"I ragazzi hanno disputato un buon torneo considerando che la partecipazione alla manifestazione, per loro, è stata la prima vera esperienza in assoluto fuori dalle mura della nostra provincia. Abbiamo affrontato squadre, il cui settore giovanile è fortemente attenzionato dalle squadre professionistiche locali e questo, come sempre accade è stato motivo di un po' di timore reverenziale riscontrato durante gli incontri - commenta il mister degli Esordienti 2010 Daniele Ventura, portavoce della società biancorossa - Abbiamo giocato a tratti anche bene e con un pizzico di fortuna avremmo potuto raccogliere qualche frutto in più. Pur non raggiungendo la qualifica per il successivo torneo internazionale/nazionale i ragazzi, ed alcuni in particolare, si sono evidenziati per le qualità calcistiche espresse in questa manifestazione. A loro non chiedo altro di dare continuità all’impegno fin ora dimostrato perché così potranno ottenere risultati e soddisfazioni collettive ed anche personali. Ancora bravi ed un grazie alle famiglie che per l’occasione sono state molto disponibili e presenti".