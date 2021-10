Calcio giovanile: eccellente prestazione dei Pulcini 2012 della Polisportiva Vallecrosia Academy al Trofeo Sporting di Rosta

Nella giornata di ieri gli atleti della Polisportiva, che sono stati impegnati nella fase interregionale del torneo a Pianezza, sono riusciti a superare la prima fase con il secondo piazzamento del girone. I giovani atleti sono poi approdati alla seconda fase dove hanno vinto entrambe le partite piazzandosi primi nel loro girone: potranno così accedere alla fase internazionale/nazionale del torneo, che andrà in scena sabato 9 e domenica 10 ottobre.

«Il primo ringraziamento va alle famiglie, sempre disponibili e coinvolte nelle iniziative proposte dalla società, che permettono ai propri ragazzi di vivere esperienze che ricorderanno per tutta la vita, in relazione ad un torneo importante dove ci si confronta con squadre di diverse regioni, con una storia e un blasone più importante del nostro, che hanno un bacino diciamo umano molto più ampio di quello che può offrire la nostra realtà. Squadre molto competitive, molto ben organizzate e quindi per noi è stato un motivo di crescita indipendentemente dal risultato - commenta l’allenatore della squadra, mister Davide Pagliuca, a nome della società biancorossa - Un ringraziamento, e soprattutto merito, va ai ragazzi che hanno subito capito la difficoltà della competizione e sono riusciti con molto carattere ad ottenere il massimo di quello che potevano dare. Ringrazio moltissimo anche i dirigenti che sono stati sempre molto partecipi e che svolgono sempre un lavoro fondamentale per gestire gruppi di ragazzi così giovani alle prime esperienze. Ringrazio la società che dà piena libertà e supporto a tutti i tecnici di poter aderire a manifestazioni anche fuori regione».

«Carichi e pieni di entusiasmo ci prepariamo ad affrontare squadre come Sisport (società piemontese storica), il Torino, il Bologna ed un’altra società anche lei proveniente dalle qualificazioni di questo weekend come nostra avversaria. È un orgoglio ed una soddisfazione per me poter far conoscere la nostra piccola realtà al di fuori di quelli che sono i nostri ambienti provinciali e regionali e confrontarsi con squadre di caratura più importante provenienti da varie regioni, dove spesso hanno strutture molto più importanti delle nostre che permettono sicuramente di lavorare più facilmente» - dice mister Pagliuca.