Coronavirus: 38 nuovi casi in regione, dati stabili in provincia di Imperia. Tasso di positività al 2,32%

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 38 nuovi casi di covid a fronte di 1641 tamponi molecolari effettuati per un tasso di positività al 2,32%.

Sono 3 i nuovi positivi in provincia di Imperia, 5 a Savona, 19 a Genova e 11 a La Spezia. I casi di positività in provincia sono in totale 226, uno in più rispetto a ieri.





I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.643.033 (+1.641)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 702.285 (+939)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.953 (+38)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.179 (-14)

Casi per provincia di residenza

Imperia 226 (+1)

Savona 258 (-3)

Genova 1.094 (-16)

La Spezia 437 (+8)

Residenti fuori regione o estero 47

Altro o in fase di verifica 117

Totale 2.179

Ospedalizzati: 57 (-3); 6 in terapia intensiva

Asl1 8 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (-1)

San Martino 10; 3 in terapia intensiva

Galliera 18 (+2)

Asl4 Sestri Levante 2

Asl5 Spezia 6

Isolamento domiciliare: 993 (-14)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 106.362 (+52)

Deceduti: 4.412

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 393

Asl2 367

Asl3 250

Asl4 128

Asl5 375

Totale 1.513

Dati vaccinazioni 4/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.555.980

Somministrati: 2.161.782

Percentuale: 85%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni