Allerta arancio per maltempo: a Camporosso chiuso il centro vaccinale del PalaBigauda

L'allerta arancio in vigore in queste ore sulla nostra provincia ferma, oltre alle scuole, anche il lavoro del personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni.

Regione Liguria ha comunicato questa mattina la chiusura del centro vaccinale di Camporosso al PalaBigauda.

Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.