Elezioni a Pompeiana: Vincenzo Lanteri è il nuovo sindaco, "Saremo aperti e vicini ai cittadini, cercheremo di onorare la loro fiducia"

"Saremo una amministrazione aperta e trasparente ma soprattutto vicina ai cittadini".

Ci tiene a ribadirlo Vincenzo Lanteri, nuovo sindaco di Pompeiana. La sua lista, "Cambiamo Pompeiana", era l'unica in corsa in questa tornata elettorale e ha ottenuto 386 voti. A sostegno di Lanteri si sono presentati i candidati consiglieri: Ornella Ginatta, Youness Benassi, Manuela Elisabetta Giraudo, Simone Russo, Gioacchino Pasquali, Rocco Cataldo, Francesca Beltrami, Fabrizio Bucci, Manuel Diego De Paola e Stefano Antico.

Sul paese la percentuale di voto è stata del 63,61%: su 709 elettori, hanno votato 451 persone. Lo spoglio ha restituito anche 52 schede nulle e 13 bianche.

Arrivata l'ufficialità Lanteri ha commentato così il risultato: "Non mi aspettavo un consenso così ampio e Pompeiana ha dimostrato una partecipazione al voto in controtendenza rispetto alle amministrative nazionali raggiungendo quasi il 70% di affluenza. La popolazione ha risposto molto bene e siamo soddisfatti sia io che la squadra. Abbiamo dimostrato di essere un ensemble equilibrato e vincente. Ognuno ha fatto la sua parte".

"Leggo questo consenso come un attestato di stima e apprezzamento nei confronti miei e di tutta la squadra. E' una vittoria che ha un sapore diverso non solo per l'appoggio elettorale dettato dai numeri. Questo risultato se da una parte ci stimola in senso positivo, fa crescere in noi un senso di responsabilità e consapevolezza per fare il massimo e per non tradire la fiducia oggi accordataci" - commenta Lanteri.

Che tipo di amministrazione sarete? "Saremo aperti e trasparenti ma soprattutto vicini ai cittadini. Abbiamo in programma di scendere in piazza almeno un paio di volte all'anno per incontrare la gente con l'intenzione di illustrare quanto fatto e dialogare, interloquire e sentire qual è l'umore dei nostri concittadini. - spiega il sindaco Lanteri - Crediamo in una amministrazione che va avanti fianco a fianco ai cittadini e non perde il contatto con la realtà e l'umore dei cittadini. Ci hanno assegnato la loro fiducia per questo mandato e quindi cercheremo di onorarlo al meglio. Inoltre dal 20 gennaio andrò in pensione e quindi potrò dedicarmi quotidianamente al mio comune".

Qual è la prima priorità che dovrete affrontare? "Una pratica che Pompeiana si sta trascinando da una decina d'anni e che oggi pesa come una spada di Damocle sul nostro Comune. Corriamo il rischio di dover restituire centinaia di migliaia di euro, al Ministero dell'Agricoltura per il progetto mai finito del bacino idrico, in collina, sopra Pompeiana. Doveva servire all'approvvigionamento antincendio e fornire acqua irrigua. Un'opera non finita per problemi tecnici. Ci sto lavorando già da tempo, studiando questa annosa problematica. Penso di aver trovato una soluzione, tutto dipenderà se riusciremo ad accedere a un finanziamento" - conclude Lanteri.