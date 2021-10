È uscito “Dalla terra ai fornelli”, l'ultimo libro di Marco Damele: oltre 100 ricette con la cipolla egiziana

È stato da poco pubblicato dalla Edizioni Zem di Vallecrosia il nuovo libro di Marco Damele “Dalla terra ai fornelli” che stavolta, anziché parlare di piante e biodiversità, raccoglie una personale raccolta di oltre cento ricette con la cipolla egiziana, pianta tanto cara a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. “ Le proposte culinarie, qui suddivise per portata, contengono l'indicazione dei tempi e della difficoltà di preparazione e suggeriscono un utilizzo quotidiano di questa pianta - commenta l'autore - non è solo un libro di ricette con consigli generali e suggerimenti da declinare secondo i propri gusti personali, ma è anche un contenitore di emozioni sensoriali legate ad una tradizione agricola antica, alla sua innovazione e alla reintroduzione di fiori eduli ed erbe selvatiche, insieme all’accostamento a cereali e legumi antichi e pregiati del territorio. Conoscere il cibo è rispetto e amore verso l’ambiente, è rimarcare l’importanza della terra e la salvaguardia della diversità biologica; una biodiversità che non è altro che preservare il futuro del nostro pianeta. Il territorio in cui viviamo, un bene da conservare con cura, è un bene primario che solo attraverso la conoscenza riusciremo a proteggerlo concretamente. Perché allora non iniziare proprio dall’alimentazione? ”.

Marco Damele, scrittore, divulgatore agricolo, imprenditore botanico e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent'anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l'attività dell'azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” nel 2019 il ”Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine” e a fine 2020 “Il Giardino della Biodiversità”.