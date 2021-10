Auto usate: perché rivolgersi ad un professionista

I rivenditori di auto usate, molto frequentemente, non godono di una grande fama. Nel nostro immaginario, sono sempre pronti ad offrire l'affare migliore della loro vita, quella automobile tenuta in garage e precedentemente posseduta da un anziano che ha percorso pochissimi chilometri. La brutta nomea dei rivenditori è però da sfatare: al giorno d'oggi, il settore delle auto di seconda mano conta numerosi professionisti che guadagnano il giusto senza truffare il cliente, ma assistendolo passo per passo nella scelta della nuova vettura.

I clienti si rivolgono prevalentemente a loro e i numeri di questo enorme mercato parlano chiaro. Nel 2020 sono stati registrati oltre 2 milioni e mezzo di passaggi di proprietà, nonostante il periodo difficile dovuto all'emergenza sanitaria. E' evidente che queste cifre confermano quanto sia un buon affare acquistare un'auto usata, senza considerare tutti i vantaggi non puramente economici. Chi decide di sostituire la propria vecchia auto in Liguria o in qualsiasi parte d’Italia, lo fa anche per dotarsi di un mezzo più fresco e meno inquinante. Ormai, per scegliere il nuovo mezzo, non serve nemmeno fare il tour estenuante dei concessionari: ad esempio, per trovare delle ottime auto usate a Genova o nelle principali città liguri, basta fare un click sul sito ecommerce specializzato di Brumbrum.it.

Auto usate: privati o professionisti?

I canali da esplorare per comprare un'auto di seconda mano sono principalmente due: quello dei privati e quello dei professionisti, ossia concessionari. A questi si è aggiunto negli ultimi anni anche il canale online, con la vendita diretta di auto usate.

Mettiamo subito in chiaro che il nostro suggerimento è assolutamente quello di rivolgersi ad un professionista e a società affidabili online, per una serie di vantaggi che andremo ad illustrare. L'idea di risparmiare rivolgendosi ad un privato non corrisponde sempre alla realtà dei fatti.

Il privato, pur applicando prezzi inferiori rispetto ad un professionista, non si cura minimamente delle pratiche per il passaggio di proprietà e di tutti quei problemi che possono accadere nel post vendita. Insomma, qualsiasi malfunzionamento del veicolo sarà a carico totale dell'acquirente. Lo stesso discorso vale per eventuali truffe in cui può incappare chi acquista, quando non conosce bene modalità e i costi per il passaggio di proprietà. Comprare un'auto usata da un professionista e aziende specializzate anche online, significa invece avere maggiori garanzie. Il prezzo è meno trattabile proprio perché include alcuni servizi che il privato non è in grado di fornire, tra cui eventuali interventi di riparazione in fase di garanzia. In primo luogo, il concessionario è infatti tenuto per legge ad offrire una garanzia legale di almeno un anno (due anni in caso di vetture più recenti). Il rivenditore è altresì obbligato a fornire un documento in cui si attesta che l'auto acquistata non ha difetti tecnici diversi da quelli imputabili all'usura.

Altro impareggiabile pro per chi si rivolge al professionista, è quello di poter accedere a modalità di pagamento agevolate, come i finanziamenti a tassi molto bassi, rateizzati nel tempo. Inoltre, il concessionario si occupa di tutte le scartoffie burocratiche, sollevando l'acquirente da questa responsabilità e consentendogli di comprare senza ulteriori “pensieri”. Infine, il professionista si occupa anche di permute usato contro usato, risolvendo quindi il problema dello smaltimento della vecchia automobile.