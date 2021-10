Sanremo: il Comune avvia verifiche di sicurezza su altre 100 piante, in arrivo altri abbattimenti?

Dopo i grandi spaventi per alcuni crolli avvenuti anche in centro città, il Comune non ferma le verifiche sulla salute e la stabilità del proprio patrimonio arboreo.



Dopo l’incarico da circa 17 mila euro assegnato per l’esame di 600 piante, palazzo Bellevue ha esteso l’intervento ad altre 100 piante affidandosi al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da ‘Fortea Srl’ e dall’agronomo Matteo Littardi per un importo di 2.800 euro. Saranno effettuate indagini visivo-strumentali per poi predisporre eventuali interventi di sistemazione o abbattimento nel peggiore dei casi.



Intanto in città non si placano le polemiche per l’ultimo abbattimento deciso dal Comune che eliminerà otto pini di via Nino Bixio anche per via del maxi progetto di restyling di porto vecchio. La promessa del Comune è di ripiantare al più presto.