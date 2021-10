A causa di un guasto alla conduttura dell’acquedotto nell’area di Capo Don, potrebbero verificarsi oggi a Riva Ligure alcuni disservizi di erogazione idrica sull’intero territorio comunale.

E’ in corso da questa mattina l’intervento dei tecnici per la risoluzione della criticità. Per consentire l’intervento, la circolazione dei mezzi lungo l’Aurelia è regolata da semafori posizionati in entrambi i sensi di marcia, installati in via precauzionale già nella giornata di sabato.