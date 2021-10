Giovedì prossimo gli uffici di Rivieracqua a Imperia in via San Pio di Pietrelcina resteranno chiusi per tutta la giornata.

Questo inderogabili aggiornamenti informatici che, una volta conclusi, permetteranno una più efficace gestione dei rapporti con gli utenti.

“L'utenza vorrà scusarci per il disagio arrecato – sottolinea Rivieracqua - considerato comunque lo sforzo messo in atto dall'azienda per il miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio erogato al territorio”.