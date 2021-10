Il pastificio 'Morena' di Ventimiglia nel fine settimana all'IdWeek di Nizza: prodotti presentati al mercato francese

Pasta Fresca Morena, la nota azienda di Ventimiglia, ha partecipato nell’ultimo weekend all’IdWeek-end’ di Nizza, una fiera su sport, cultura, tempo Libero, turismo, gastronomia e accoglienza.

Il pastificio ha partecipato con uno stand dei suoi prodotti, presentato ai molti partecipanti, in un'esperienza che ha portato vantaggi di immagine e un'apertura ulteriore sul mercato francese al quale l’azienda è interessata e che frequenta da anni.

Insieme al titolare, Ramon Bruno, era presente anche il figlio Martin, per rappresentare il brand e presentare i prodotti. Una visita molto attesa e gradita, quella del Console italiano in Francia e l'ambasciatore con i quali c'è stato uno scambio di idee.

“La collaborazione tra Cna (il presidente Michele Breccione e il direttore Luciano Vazzano) e la Camera di Commercio di Nizza – dice Ramon Bruno - è stata fondamentale per presenziare alla fiera. Vogliamo ringraziare entrambi per questo scambio di intese affinché possa continuare questa partnership italo-francese. Un ringraziamento anche a Fabio Perri (Intesa Grandi Impianti) per l'utilizzo dell'attrezzatura”.