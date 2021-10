Anche l'associazione 'Panta Musica' ricorda Antonio Rostagno: è stato uno dei fondatori

"E' venuto a mancare nel pieno della maturitá un altro fondatore dopo Don Gustavo Del Santo qualche anno fa. Antonio, prima di avere la docenza all'Universitá di Roma, é stato molto attivo dal punto di vista culturale. Verso la metá degli anni '90 ha messo in contatto molte persone che, collaborando, potessero sviluppare ativitá musicali da lui molto amate. Fu il caso delle collaborazioni con l'allora Sindaco di Cervo, Vittorio Desiglioli, col quale organizzammo le stagioni dei "Break Concerti" in Piazza Alassio che erano la dimostrazione della bella sinergia che si puó creare tra commercianti, associazioni e Comune. Dato il suo interesse per la didattica ci mise in contatto anche la Maestra Lina Cha (attuale stimato Sindaco di Cervo) con la quale organizzammo diverse iniziative didattiche con la scuola Materna e Elementare. (oggi scuola dell'infanzia e Primaria). La famiglia e la carriera lo portarono lontano dalla nostra provincia, ma quando poteva, cercava sempre di portare avanti delle iniziative musicali nel territorio dal quale proveniva".