Chiusavecchia: canile pensione "Gli Ulivi" cerchiamo una casa per Emma

Vi presentiamo la nuova arrivata, Emma, una cagnolina di taglia medio piccola di solo un anno. È estremamente dolce e affettuosa, inizialmente fa un po’ la timida e diffidente, ma appena prende confidenza non vi lascia più! Proprio per questo cerchiamo una famiglia che abbia molto tempo da dedicarle, specialmente per il primo periodo, per farle acquisire sicurezza e fiducia. Emma vi aspetta al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia)

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547