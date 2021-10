Target: Interni, arredamento di qualità dal fascino senza tempo

Il titolare di interni inizia la sua carriera nel campo dell’arredamento nel 1989 come dipendente. Nel 1996 apre il suo primo negozio in società con il suo ex datore di lavoro e successivamente decide di intraprendere questa avventura da solo, sostenuto dalla moglie e dal figlio.

Oggi il signor Maurizio Cianci segue i lavori partendo dal progetto della ristrutturazione di un appartamento o parte di essa. La scelta del cliente è seguita passo per passo sia dal punto di vista dei materiali sia dei prodotti veri e propri.

Interni è un’attività familiare dove ognuno ha il suo compito: chi si occupa della contabilità, chi della progettazione, chi dell’installazione e del post vendita.

Nel negozio, in via Manzoni a Sanremo, si può trovare la nuova collezione outdoor 2021 di Flexform che si distingue per la ricercatezza dei materiali come l’acciaio inox verniciato, il legno pregiato, l’alluminio e la vasta gamma di tessuti per il rivestimento dal design moderno e accattivante. La nuova collezione outdoor include sistemi di seduta, divani, poltrone, tavoli, sedie e numerosi accessori. Il prodotto finale risulterà di indubbia eleganza e con un elevato livello di comfort. I prodotti possono inoltre essere riutilizzati grazie al fatto di essere, la maggior parte di essi, parti modulari e scomponibili.

L’arredamento outdoor proposto da Interni in collaborazione con Flexform è ricco di forme armoniche e soluzioni che si inseriscono perfettamente con lo spazio circostante.

Oltre ad aver un gran numero di clienti italiani, l’azienda svolge gran parte del lavoro in Costa Azzurra, da Mentone fino a Saint Tropez.