La Canottieri Sanremo vince il XL Trofeo Aristide Vacchino, regata riservata ai giovani canottieri under 14

La Canottieri Sanremo asd ha vinto la Classifica per Società ed il Medagliere del XL Trofeo Aristide Vacchino, regata nazionale sprint sui 500 mt. riservata ai giovani canottieri under 14 svoltasi nel Bacino Remiero del Porto Vecchio di Sanremo.

Per la prima volta nei 40 di storia del Trofeo la Classifica per Società è stata vinta dalla Canottieri Sanremo che ha conquista 166 punti nella speciale classifica precedendo la Canottieri Armida di Torino con 155 punti e la Canottieri Lario di Como con 152 punti. I Matuziani hanno conquistato anche la vetta del medagliere con 2 ori, 1 argento ed un bronzo davanti a Canottieri Moto Guzzi con 2 ori e Canottieri Lario con 1 oro, 2 argento e 3 bronzo.

La vittoria della Canottieri Sanremo del Presidente Sergio Tommasini e del Coach Renato Alberti è giunta grazie alle medaglie conquistate nelle finali A ed ai buoni piazzamenti di tutti i giovani sanremesi impegnati in regata.

Oro ed argento nel 7:20 cadetti maschile con Roberto Strazzulla in 1’16”39 davanti al gemello Carlo Alberto in 1’18”13, al sanstevese Roberto Goltz in 1’20”06, al quarto Diego Consonni (Sanremo) in 1’20”61.

Oro anche nel 7:20 allievi B femminile con Elena Sofia Cioni in 1’35”00 davanti a due atlete della Canottieri Cernobbio.

Il bronzo è stato conquistato nel 7:20 allievi C da Andrea Maudena in 1’30”18 alle spalle di Moto Guzzi e Carate Urio, con Andrea Enotarpi al 6° posto.

Determinanti per la vittoria di squadra anche i piazzamenti degli altri atleti sanremesi con il 2° posto in finale B dell’undicenne Chiara DeBernardi, il 3° posto in finale B di Matilde Bianchi e le vittorie nelle rispettive finali C di William Mc Laren (allievi C) e Federico Balduzzi (allievi B1) ed i piazzamenti di Steven Mc Laren, Alessandro Scajola e Saverio Lazzerini.

Nel corso della manifestazione Walter Vacchino e Livio Rubino, ideatori dell’evento nel 1982 hanno ricordato la figura del Cav. Aristide Vacchino, socio fondatore della Canottieri Sanremo nel 1933 e della Famiglia Albarelli da sempre presente e instancabile motore della associazione.

MEDAGLIERE XL TROFEO ARISTIDE VACCHINO 2021

CLASSIFICA DI SOCIETA’

1° CANOTTIERI SANREMO 166 punti

2° CANOTTIERI ARMIDA 155 punti

3° CANOTTIERI LARIO 152 punti

MEDAGLIERE REGATE FINALI

1° Sanremo 2 oro 1 argento 1 bronzo

2° Moto Guzzi Mandello Lario 2 oro

3° Lario Como 1 oro 2 argento 2 bronzo

4° Carate Urio 1 oro 2 argento

5° Armida Torino1 oro 1 argento

6° Santo Stefano 1 oro 1 bronzo

7° Cernobbio 1 argento 1 bronzo

8° Retica 1 argento

9° Argus Santa Margherita 2 bronzo

10° Varese 1 bronzo