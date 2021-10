Calcio: eccellenza, Ventimiglia - Finale ligure 0-0. Divisione della posta in un incontro combattuto

Con la pioggia che ha imperversato per tutto l'incontro, Ventimiglia e Finale Ligure, non si sono risparmiate dando vita ad un incontro agonisticamente valido nel quale, le relative difese, hanno avuto la meglio sugli attaccanti di ambo le squadre e così sono state poche le occasioni da rete. Meglio il Finale nel primo tempo che ha esercitato una maggiore supremazia territoriale ma con poche conclusioni nello specchio della porta. Solo al 27' Garibbo, prima sfiora l'incrocio con tiro da fuori area, poi, impegna Scognamiglio a terra. La ripresa è stata più equilibrata con un Ventimiglia maggiormente propositivo, ma anche in questa frazione di tempo, i pericoli maggiori gli ha offerti l'attacco ospite in particolare con la punizione al 77' di De Benedetti A. respinta da Scognamiglio. Una nota di plauso va a Faedo, che al 1' in un contrasto in area con Mamone cade a terra: l'arbitro concede il rigore al Finale; ma lo stesso Faedo, sportivamente con gesto di fair-play, rassicura il direttore di gara di non aver subito fallo, annullando così gli estremi di rigore che nel caso non sussistevano.



Le squadre si sono così schierate:



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Leggio, Allegro, Addiego (46' Oliveri), Sparma, Rea (75' Trotti), Eugeni, Ventre (46' Salzone Andrea).

All. Lamberti.



FINALE LIGURE: Porta, Andreetto, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti F., Fabbri, Garibbo, Faedo, De Benedetti A.,Molina Boria. Sono subentrati Caligaris, Odasso, e Vierci.

All. Buttu.



Arbitro: Francesco Tortora (sez. di Albenga) coadiuvato dagli assistenti Mattia Delfino (sez. Albenga), Lorenzo Trucco (sez. di Imperia).