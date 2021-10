Sanremo: ancora visitabile la mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola

Dopo il grande successo di pubblico in occasione dell'inaugurazione del 9 settembre scorso, resta visitabile, presso il centro ricreativo giovanile Villa Citera 3.0, all'interno della rassegna ‘All you can see’, la mostra fotografica ‘Il mio Occhio sul Mondo’ di Stefania Vecchiola: un racconto per immagini che porta il visitatore per il mondo tramite quel particolare sguardo dell'artista attraverso la fotocamera.

La mostra resta visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 oppure si possono visionare numerose altre immagini sul profilo Instagram di Stefania Vecchiola @_aniaphototravel_