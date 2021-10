Diano Marina: inaugurata la mostra di Pablo Atchugarry e Bruno Munari ‘Dimensione atemporale’

Nella giornata di ieri, sabato 2 ottobre alle ore 17 è stata inaugurata presso la Sala “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco a Diano Marina, la mostra “Dimensione Atemporale”, organizzata dalla Civiero Art Gallery con il patrocinio del Comune di Diano Marina e la GM Gestioni Municipali. In esposizione opere di Bruno Munari e Pablo Atchugarry.

Il celebre scultore, presente alla cerimonia, è nato a Montevideo (Uruguay) nel 1954, nella sua carriera, ha esposto in migliaia di città ed ha scelto come sede della mostra Diano Marina, di cui è cittadino onorario, per l’amicizia profonda che lo lega a Francesco e Lorenzo Civiero di Art Gallery.

L'ammirazione, l'amore di Pablo per Michelangelo e per tutta la scultura del rinascimento è stata la molla per gran parte delle sue scelte stilistiche. La sua è una scultura rinascimentale/ contemporanea, ripensata, con tutte le caratteristiche della modernità, nel tentativo continuo di mantenere un equilibrio fra leggerezza, verticalità e luce.

Bruno Munari è nato a Milano nato nel 1907, percorre tutto il novecento italiano e fa parte per circa un decennio del movimento futurista pur non sentendosene completamente parte.

Il pittore ha speso la sua vita a celebrare la straordinaria potenza immaginifica che questo nostro mondo, fatto di cose reali e di idee praticabili, possiede.

Il sentimento di Atchugarry e Munari di fronte all'opera d'arte è una sorta di stupore vissuto in modi diversi. Per Munari lo stupore dell'arte è racchiuso negli oggetti che lo circondano e nel mondo del bambino che è fonte di ispirazione per molte sue opere. Per Atchugarry è la necessità di misurarsi con opere che hanno del sovrumano per ardimento e dimensioni monumentali.

Per ultimo la fatica della creazione, in Munari è frutto di una immaginazione senza limiti che lo porta ad indagare il reale negli aspetti più diversi, per Atchugarry la scultura è una lotta primordiale con il materiale, due artisti con poetiche profondamente diverse ma con forti legami che ne segnano il percorso.



Gloria Crivelli