Coronavirus: numeri stazionari oggi in Liguria e provincia dove si registrano 14 nuovi contagiati

Cala il numero dei nuovi contagiati ma sale lievemente il tasso di positività nella nostra regione. Sono infatti 60 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.035 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.625 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 33,91 pari al 2,94%.

Sono stati 14 i nuovi contagiati nella nostra provincia, rispetto ai 10 del savonese, i 27 di Genova e i 9 di Spezia. Nessun morto in regione mentre sono stazionari i ricoveri.