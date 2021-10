Tutta la Protezione Civile della provincia oggi a Taggia per una importante esercitazione congiunta (Foto e Video)

Oltre 130 addetti della Protezione Civile, questa mattina alle ex caserme Revelli di Taggia per una importante esercitazione che ha visto circa 100 volontari che raggiungeranno il brevetto grazie a un corso ‘Pc1’, che li abiliterà all’interno della fondamentale associazione che è sempre presente sul territorio.

L’esercitazione di oggi ha visto montaggio e smontaggio tende, Coc e utilizzo motopompe o comunque quanto può servire in un campo base in caso di emergenza. Una giornata particolare che, casualmente, cade proprio il 3 ottobre a un anno dalla tempesta ‘Alex’ dello scorso anno.

Tanti i ricordi per i Volontari della Protezione Civile, in particolare quello dell’elicottero che li ha aiutati per il soccorso alla Valle Argentina e a tutta la provincia. All’esercitazione hanno partecipato gruppi eterogenei ma anche omogenei per lavorare tutti insieme: Ana Imperia, Volontari Aib e Protezione Civile Camporosso, Riviera dei Fiori Pompeiana, Associazione Nazionale Cinofilia, Volontari Aib e Pc Bordighera, Nepc SS Trinità, Intercomunale Valle Impero Maro Pontedassio, Volontari Aib e Pc Sanremo, Gc Imperia e Ventimiglia, Volontari Aib e Pc Ospedaletti, Gc Diano Castello, Intercomunale comprensorio Monte Faudo, Gc San Bartolomeo al Mare e Taggia, Aib e Pc Cervo, Gc Vallecrosia, Rangers D’Italia, Volontari Aib e Pc Valli Argentina e Armea.