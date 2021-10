Domani a Ventimiglia, i Campionati Italiani di petanque a coppie per le categorie B maschile e B femminile

Si disputeranno domani, domenica 3 ottobre, sui terreni del Gruppo Sportivo Petanque di Ventimiglia i Campionati Italiani di petanque a coppie per le categorie B maschile e B femminile.

La fase eliminatoria è prevista con inizio alle ore 8.30 per procedere senza sosta sino intorno alle ore 20.30, ora in cui si consumerà la finale che aggiudicherà il titolo nazionale 2021, a seguire è prevista la premiazione con la consegna della tradizionale 'maglia tricolore' per i vincitori.

Ottimista il Presidente Fabrizio Gullace: "Il Gruppo Sportivo petanque di Ventimiglia nei giorni scorsi si è aggiudicato il titolo di Campione d'Italia a a terne della categoria A femminile con le portacolori Scalise Monica, Romeo Vanessa e Gastaldo Jessica, speriamo ci possa essere uno storico bis con i nostri atleti impegnati sui campi di casa".

La Società è stata tirata a lucido e affronta il primo grande evento dopo i danni subiti dalla tempesta Alex di un anno fa. Si attendono atlete e atleti da tutte le società italiane che praticano questo sport, con la speranza che possa essere un viatico post pandemia e alluvione. Saranno garantite tutte le misure di prevenzione previste.