Calcio, Serie D. Sanremese alla ricerca dei 3 punti in casa del Pont Donnaz. Valdostani nel pieno di una rivoluzione

La Sanremese è già in Val d'Aosta per preparare al meglio la sfida di oggi pomeriggio, alle ore 15, contro il PDHAE. Senza Maglione e Valagussa, Mister Andreoletti riproporrà il collaudato 4-3-3 con qualche accorgimento dato che, in settimana, al 'Comunale' arriverà il Casale.

Il match-winner dei due recenti derby liguri, Diego Vita, potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Salgono anche le quotazioni di Giacchino - al posto di un Gemignani poco brillante con il Vado - e di Fabbri nel ruolo di terzino.

Quello di Montjovet è campo difficile da espugnare: nello scorso campionato infatti il PDHAE ha perso in casa soltanto una volta ed è qua che ha costruito il suo terzo posto nella stagione regolare.

Ad attendere i biancoazzurri ci sarà il grande ex Andrea Demontis, miglior centrocampista assoluto in D della scorsa stagione. Era stato lui il colpo grosso del mercato estivo valligiano che vedeva anche Fabrizio Daidola come nuova guida tecnica.

Ma l’allenatore è durato davvero poco: una vittoria di misura in campionato, un successo ai rigori sul Casale in Coppa ed un pesante 3-0 subito contro Bra, la sua grande ex, ne hanno sancito l’esonero proprio nella settimana che va terminando. La curiosità è che Daidola non è mai riuscito a sedere sulla panchina del PDHAE - al suo posto c’era sempre Madaffari - dato che a fine della scorsa stagione era stato sanzionato con una squalifica di tre turni , da scontare quest’anno.

Un terremoto che ha colpito anche lo staff tecnico, Madaffari compreso, e perfino l’addetto stampa, oltre alla chiusura dei rapporti con gli atleti Lagorga, Zinfollino, Frik e Cappelluzzo.

In panchina è tornato l’allenatore della scorsa stagione Roberto Cretaz (al terzo subentro in rossoblu), insieme al direttore sportivo Luca Padovano.

Una rivoluzione che rimescola le carte e potrebbe portare grattacapi alla Sanremese che nella scorsa stagione raccolto due pari contro i diretti avversari.