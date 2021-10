Calcio, Serie D. Nicholas Mara presenta Chieri-Imperia:" Sarà una partita difficile. Vogliamo fare risultato ma non guardiamo la classifica"

Imperia al primo vero esame di maturità: oggi, alle ore 15 presso lo stadio 'De Paoli', i ragazzi di Cortellini sfideranno il Chieri capolista con il miglior attacco del girone (e secondo dell'intera D). Ma i marcantoni della difesa nerazzurra non vogliono certo fare le vittime sacrificali.

E proprio il centrale Nicholas Mara, uno dei capitani carismatici in campo, ha presentato la trasferta odierna in Piemonte:" Affrontiamo una squadra più che buona che sta vivendo un ottimo momento. Sarà sicuramente una partita difficile." Il Chieri infatti viaggia a punteggio pieno dopo il 3-1 sul Borgosesia e l'importante 2-4 di Tortona.

Mara comunque non mostra alcun timore e sottolinea come il gruppo, che si sta formando, sia uno uno dei punti di forza dell' Imperia:" Ci stiamo allenando bene, con continuità e serietà. Per la trasferta abbiamo recuperato alcuni compagni molto importanti per il nostro gioco. Tra noi ci troviamo bene e si sta creando un bel gruppo."

Mara (classe 1994) riesce a governare anche nell'area avversaria ed infatti ha sbloccato il match contro Lavagnese, concluso poi con un roboante 4-0, esultando con una 'mitragliata':" Se dovesse riaccadere, la riproporrò".

Una vittoria proietterebbe l'Imperia (attualmente a 4 punti) nelle zone alte della classifica ma il difensore tiene i piedi saldamente a terra:" Il risultato conta molto anche oggi ma, a prescindere, non guardiamo la classifica. Prima dobbiamo raggiungere l'obiettivo poi eventualmente guarderemo la graduatoria per porci altri traguardi. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro. "

Un lavoro che, oggi, non sarà dei più facili, dato che uno dei diretti avversari si chiamerà Luca Ponsat (classe 1995, scuola Juve). La seconda punta chierese si è messo in mostra con due reti e, in carriera, ha collezionato anche 8 gol in Serie C, oltre una super stagione da 17 centri in 26 giornate con la Correggese (in D) appena 21enne. Mara comunque è pronto a dare battaglia senza concedere palloni alti, forte del suo metro e 90:" In carriera ho giocato contro alcuni di loro, quindi conosco gli avversari. Non ritroverò comunque ex compagni."

A proposito di vecchie conoscenze del calcio ligure, ci saranno gli ex Vado Sbarbati ed il trequartista Corsini. In estate, Mister Didu ha riabbracciato una bandiera dei 'Leoni' come Giuseppe D'Iglio e a centrocampo sarà un bello scontro, anche nel nome, con il capitano imperiese Giuseppe Giglio.