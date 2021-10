Calcio, Serie D. L'Imperia fa un passo indietro e cede 3-0 alla capolista Chieri. Ancora decisivi i calci piazzati

Capitombolo dell’Imperia che perde 3-0 a Chieri. La squadra di Cortellini fa così un passo indietro nella prestazione e nel risultato, dopo il bel successo della scorsa settimana. In particolare, i nerazzurri continuano a soffrire i traversoni da calcio piazzato, vero tallone d’Achille della fase difensiva. Dopo le reti subite a Gozzano e il momentaneo pareggio nel derby di Coppa, i primi due gol piemontesi sono arrivati da calci d'angolo che hanno mandato in tilt portiere e retroguardia nerazzurri.

Al via, Mister Cortellini conferma gli undici che hanno battuto la Lavagnese, una settimana fa. Il Chieri però è avversario di caratura e momento di forma ben diversi: sono proprio i piemontesi a partire fortissimo costringendo la difesa ad alzare subito il livello di guardia.

Ma dopo solo otto minuti i piemontesi passano in vantaggio con Marras che, da corner, sfrutta un’indecisione del portiere e della difesa ligure. Sbloccato il match, si accende Ponsat e il Chieri preme sull’acceleratore. Al minuto 12, Lacirignola si riscatta compiendo un intervento prodigioso sulla conclusione dell’attaccante. L’Imperia manda segnali di risveglio, al quarto d’ora, con Castaldo che, di testa, chiama alla parata Edo.

I ragazzi di Cortellini prendono le contromisure e così il primo tempo non vive altre emozioni, se non una punizione di D’Iglio respinta coi pugni da Lacirignola .

La prima occasione della ripresa ha tinte nerazzurre con Canovi che mette a lato di poco. Ma è un fuoco di paglia ed il Chieri prosegue il suo assalto al raddoppio. Al cinquantunesimo De Letteriis centra la traversa mandando chiari segnali alla difesa nerazzurra che regge sui successivi tiri di Ponsat e Corsini.

Cortellini prova a rimescolare le carte con gli ingressi di Bacherotti e De Simone ma sono i padroni di casa a trovare la via del gol. A colpire è Benedetto, ancora su un corner, decisamente 'maledetto' per la retroguardia imperiese

Nonostante una buona prestazione sul piano della quantità, più che qualità, i Draghi mollano la presa a metà secondo tempo ed il finale è una passerella per il neo entrato Sbarbati. L’ex Vado prepara il tris al minuto 73, con la difesa imperiese che sventa il pericolo, poi lo trova cinque minuti più tardi. Game, set, match.

Di Lauri, con una bella punizione, cerca la rete della bandiera ma Edo sbarra la porta e colleziona il primo clean-sheet stagionale.

L’Imperia dovrà subito cancellare la sconfitta perché mercoledì al ‘Ciccione’ arriverà il Novara. Dall’altro lato, il Chieri conferma lo straordinario momento di forma trascinato da un attacco che ha raggiunto 10 gol in tre partite. Con i risultati vola in testa alla classifica in solitaria ed ora si candida a fare la voce grossa nel girone A.

CHIERI – IMPERIA 3-0

Marcatori: 8’ Marras, 64’ Benedetto, 77’ Sbarbati (C)

CHIERI – Edo, Benedetto, Ciccone, D’Iglio, Conrotto, De Letteriis, Balan (68’ Lala), Alvitrez (83’ Bianco) , Ponsat (70’ Sbarbati), Bove (60’ Corsini), Marras (79’ Calò). All.: Didu

IMPERIA –Lacirignola; Fazio, Mara, Castaldo, Carletti (55’ Bacherotti); Canovi, Di Lauri, Giglio cap., Coppola, Fatnassi (55’ De Simone), Cassata

Ammoniti: Carletti (I); Conrotto (C )

Recupero 1’ nel primo tempo e 3’ nel secondo





Le dichiarazioni del mister Paolo Cortellini: "Una giornata storta per noi. Abbiamo preso gol pronti via e la cosa ci ha buttato un po' giù. Purtroppo abbiamo fatto una partita sotto ritmo, l'opposto di quello che avremmo dovuto fare e che eravamo riusciti a mettere in campo con la Lavagnese. Ora ci rimetteremo subito al lavoro per riprenderci.

Ho provato a inserire De Simone nella ripresa, ma non siamo riusciti a incidere. Nel primo tempo un po' di costruzione l'avevamo fatta. Loro sono una buona squadra e dopo il vantaggio ci hanno aspettato e gestito la partita come volevano.

C'è dispiacere, ma cercheremo di lavorare duro da lunedì per farci trovare pronti con il Novara. Ringrazio i tifosi che anche oggi in trasferta ci hanno sostenuto".

Le dichiarazioni del difensore neroazzurro Gigi Castaldo: "Dispiace molto perché venivamo da una bella prestazione e avremmo voluto proseguire su quella strada.. Abbiamo preso due gol su palle inattive e dobbiamo lavorare tanto su questo perché non sono i primi.

Non demoralizziamoci perché di fronte avevamo una signora squadra, faccio i complimenti al loro mister.

Ci abbiamo provato, ma sul 2 a 0 sono stati bravi a gestirla come avevamo fatto noi con la Lavagnese.

Ho avuto anche io una buona occasione di testa sull'1 a 0, ma purtroppo non è entrata.

Con il Novara ripartiremo con la consapevolezza di essere una squadra giovane che deve migliorare sui punti deboli e continuare a insistere sui concetti forti. Per fortuna giochiamo subito una partita importante e abbiamo l'occasione per rifarci.

Ringraziamo i tifosi per la loro presenza, a nome di tutta la squadra, anche qui a Chieri. Non ci fanno mai mancare il loro affetto".