Calcio, Eccellenza. Domani Ospedaletti impegnato sul difficile campo dell'Albenga, Biffi: “Daremo il massimo contro una squadra importante”

Dopo l’emozionante vittoria in rimonta contro l’Arenzano, domani l’Ospedaletti torna in campo per la quarta giornata di Eccellenza.

Gli orange saranno di scena sul campo dell’Albenga, una delle big del Girone A. Fischio d’inizio alle 15.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria esterna contro il Pietra Ligure e si trovano al secondo posto in classifica con 6 punti all’attivo.

“Quando i risultati sono positivi si lavora diversamente - commenta mister Roberto Biffi alla vigilia del match - ora abbiamo subito una grande prova contro una squadra che lotterà per vincere il campionato, non sono a punteggio pieno ma avrebbero meritato senza dubbio qualcosa di più”.

“Nel calcio non si sa mai, ma partiamo con la speranza di fare il massimo possibile per metterli in difficoltà - aggiunge Biffi - abbiamo niente da perdere, ci giocheremo le chance di portare a casa un risultato positivo. Dovremo essere al massimo e sfruttare eventuali errori. Andiamo a goderci la partita contro una squadra importante”.

Per la gara di domani mister Biffi dovrà fare a meno di Mattia Schillaci e Paolo Calderone oltre ai lungodegenti Petru Mihai e Simone Cambiaso.