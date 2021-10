'Otto Care', il programma del Presidente del Lions club Bordighera Otto Luoghi Enzo Costagliola di Polidoro

"Insieme per servire" questo è il motto del Lions Club International del multidistretto 108 Italy, adottato dal Presidente del Lions club Bordighera Otto Luoghi Enzo Costagliola di Polidoro .Finalmente il 30 settembre presso il ristorante Le Terme di Pigna, il nuovo presidente ha presentato il programma per l'anno sociale 2021/2022.



Dopo il buio della pandemia, l'intenzione del presidente è quella di orientare il faro dei services sull'assistenza agli anziani, dando luce ad esigenze particolari esaudendo richieste supportate da personale volontario preposto. Tale progetto è stato denominato proprio dallo stesso presidente "OttoCare": un infermiere per amico. Covid e varianti permettendo, il club sarà impegnato nei Service Nazionali, il progetto Martina,il progetto sordità e da Service istituzionali quali lo screening della vista ed udito nelle scuole, la raccolta degli occhiali usati ,la giornata del tricolore nella scuola primaria. E' intenzione di mettere a disposizione l’utilizzo del mezzo Polifunzionale in stretta e amichevole collaborazione con i Lions Club Bordighera Hoste il Lions Club Ventimiglia. Non mancheranno serate con relatori su argomenti di diverso genere, il consueto appuntamento con il torneo di Calcetto in memoria del nostro ex socio Chicco Bedini aperto a tutti gli appassionati.



L’impegno proseguirà con la passeggiata di sensibilizzazione per il diabete, la proposta di un Saggio alla scuola di Musica Pergolesi e infine un concorso fotografico "Bordighera dal mare, il mare da Bordighera Presente alla serata la socia Mimma Espugnato de Chiara, Presidente di Zona 4B accompagnata dal consorte lion Luigi Amorosa, coordinatore distrettuale area GMT, Erica Demaria Officer Distrettuale, il presidente del Lions Club di Bordighera Capo Nero Host Marco Zagni, accompagnato dalla gentile consorte sig.ra Sabrina, il Presidente del Lions club Ventimiglia Sauro Schiavolini con la consorte Sig.ra.Rita e la Sig.ra Emma, moglie del Presidente in carica. L’augurio da parte degli officer e dei presidenti è che sia un anno di ripartenza per tutti, senza più blocchi per continuare a collaborare insieme realizzando opere concrete.

Ilaria Tacchi

Addetto Stampa

Lions club Bordighera Otto Luoghi