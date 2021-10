Scuola di Pace di Ventimiglia su condanna di Mimmo Lucano: “Colpito il «Progetto Riace», esempio di accoglienza e integrazione”

La pesante condanna comminata nel processo di primo grado a Mimmo Lucano apre la porta, anche per la Scuola di Pace di Ventimiglia, a una serie di considerazioni.

“Innanzitutto esprimiamo la nostra perdurante e immutata stima nella persona di Mimmo Lucano. L’ex sindaco di Riace, durante il suo operato, ha dimostrato di non essere un politico che segue dai salotti l’evolversi del dramma dei deboli ma, invece, ha dato prova di avere il non comune coraggio di «sporcarsi le mani», rischiando così di entrare anche in contrasto con i codici legali per affermare e ribadire a più riprese il principio essenziale di «essere umani».

L’ulteriore considerazione da tenere presente è che le leggi vanno indubbiamente rispettate, ma, soprattutto nelle spinose questioni concernenti l’immigrazione e l’accoglienza, devono essere immediatamente e drasticamente modificate. Ciò detto, la sentenza ci lascia sconcertati sia per l’entità della pena comminata, sia per i tempi della sua pronunciazione, immediatamente a ridosso di una campagna elettorale importante in cui lo stesso Mimmo Lucano era uno dei candidati, rendendo così la sentenza, giocoforza, anche un fatto «politico». La condanna in sé non mina però la nostra fiducia in Mimmo e nel corso della giustizia.

Al di là delle contestazioni legali e degli eventuali abusi imputati a Lucano, il «Progetto Riace» è modello esemplare ed apprezzato di accoglienza e integrazione. Nella sua messa in pratica ha saputo coniugare dignità e inserimento nella diversità. Lo testimoniano anche le assoluzioni dalle accuse di concussione (per non aver commesso il fatto) e di favoreggiamento di immigrazione clandestina (perché i fatti non risultano). Le condanne sono arrivate per aver usato denaro per permettere il rispetto della dignità umana dei migranti e aiutarne l’inserimento nel tessuto sociale e cittadino.

La nostra solidarietà significa certamente un rinnovato e ancora più profondo impegno dalla parte dei deboli. Parimenti la Scuola di Pace di Ventimiglia avvierà in tempi brevi anche un gesto concreto di solidarietà a favore di Mimmo Lucano”.