Sanremo, questione Casa Serena, Baggioli e Badino (FI): "Noi avevamo avvertito!"

"In merito alla questione Casa Serena, Forza Italia esprime dispiacere e rammarico non solo per la gestione dell’operazione portata avanti dall’Assessore Pireri coadiuvata dal Sindaco che riteniamo paradossale, assurda e a discapito dei nostri anziani, ma per il fatto che tutto il centrodestra aveva già rappresentato, a tempo debito, le criticità che oggi, ahimè, si sono palesate ma anche tutte le conseguenze legali e giudiziarie che, molto probabilmente, metteranno in cattiva luce tutta la nostra Città. Spiace, ancor di più, notare il menefreghismo di parte di questa Amministrazione, inefficace ed incapace a gestire in modo idoneo la macchina comunale". E' quanto dichiarano in una nota Simone Baggioli e Patrizia Badino del partito di Forza Italia di Sanremo.