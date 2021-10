Sanremo: assenza servizio assistenza scolastica per alunni disabili, la consigliera Ethel Moreno richiede un incontro urgente

Mancanza di assistenti scolastici nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Sanremo. L’appello all’amministrazione, da parte della consigliera comunale Ethel Moreno, affinché venga fissato un incontro urgente volto a fornire tutte le informazioni concernenti la operatività del servizio che ha riguardato, nell’anno scolastico scorso, ben 74 alunni.

“Su richiesta di numerose famiglie interessate ho voluto portare all’attenzione dell’amministrazione il grave disagio che stanno vivendo le famiglie e gli stessi bambini che necessitano di usufruire del servizio di assistenza, servizio che, alla data odierna, non è ancora operativo nonostante l’anno scolastico sia iniziato il 15.09.21”.

“Ritengo che sia doveroso dare informazioni certe a tutti i soggetti coinvolti che necessitano di conoscere quando i propri bambini e ragazzi potranno frequentare a tempo pieno la scuola, sia per dare quella continuità scolastica di cui gli alunni hanno bisogno sia per consentire ai genitori di poter assolvere agli impegni lavorativi ed organizzativi”.

“Oltre al grave disagio vorrei ricordare che le ore che i bambini possono frequentare la scuola con gli assistenti integrano ed arricchiscono l’offerta educativa e formativa dei bambini e ragazzi”

“La richiesta, quindi, di un incontro urgente che ho inoltrato all’amministrazione è per comunicare ai soggetti interessati le tempistiche di avvio del servizio, anche confrontandosi con loro in modo strutturato e positivo per compiere scelte che possano tutelare e garantire il diritto allo studio ed alla crescita dei bambini e ragazzi oltre ad un’accessibilità scolastica adeguata e rispettosa di tutti”.