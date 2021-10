Taggia: questa mattina alla Madonna Miracolosa l'ordinazione del Vescovo di tre nuovi Diaconi (Foto)

E’ stata celebrata questa mattina, alla Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, l’ordinazione dei nuovi Diaconi (Ernesto Gabriele e Giorgio) dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

La figura ed il ministero costituiscono un prezioso riferimento anche per il servizio a cui i tre nuovi Diaconi sono stati consacrati. Diacono significa servitore e ministro: non in senso generico e vago, riferibile ad ogni attività o esigenza umana, ma specificamente in ordine alla Chiesa di Cristo e alla sua missione.