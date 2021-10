Sanremo: lunedì prossimo la presentazione de “Il Podestà ed Esterina”di Marzia Taruffi

Pietro Agosti nell'interpretazione dell'attore Gianni Modena per la presentazione del volume “Il Podestà ed Esterina”di Marzia Taruffi ( De Ferrari Editore) in programma lunedì prossimo alle 16.30, all'Ariston Roof 1 a Sanremo.



Sarà un momento per ritornare negli anni trenta l'epoca d'oro della città, tra documenti progetto e fantasie - spiega l'autrice che sarà accompagnata in questo viaggio tra passato e presente da alcuni 'amici' tra cui il presidente della Famia Sanremasca Leone Pippione, saggista e storico, dagli storici Matteo Moraglia e Marco Mauro.



“Una rievocazione attraverso alcune pagine del libro ma soprattutto documenti - sottolinea l'autrice - ed una chiacchierata per raccontare di teatri da ricostruire e battaglie amministrative da vincere in una Sanremo sempre affabulatrice alla ricerca di cunicoli nascosti e di verità mai affiorate. Tra i personaggi anche il sindaco 'Biagio Augeri' che suo malgrado si troverà coinvolto nella battaglia per il ritorno dell'antico teatro ed un agguerrito storico 'Mauro Mauri', capace di organizzare un referendum".



"Il Podestà ed Esterina” è una prova di narrativa che, con grande rispetto e quasi in punta di penna, vuol rendere attuale un grande personaggio della Riviera dei Fiori: quell'Ingegnere Pietro Agosti i cui segni dell'azione amministrativa ed artistica si riscontrano ancora nella Riviera di Ponente ed anche a livello internazionale. - ricordano - Una storia che è anche un viaggio tra passato e presente, tra misteri, amori e antichi teatri da ricostruire in una Sanremo traslata in cento anni. Due esistenze si intrecciano tra le pieghe della Grande storia quella di Pietro (Agosti) e di Esterina, e più di un secolo dopo quella del pro nipote Roberto rientrato dall'Argentina per ricostruire il teatro Principe Amedeo e della giornalista Amelia. Sogni, aspirazioni voglia di riscatto e di affermazioni in un sapiente gioco di specchi che porta il lettore in un viaggio del tempo ricercando i motivi di una dannatio memoriae che merita un riscatto, attraversando il “mare dei gelsomini” dove perdersi nell'amore che toglie il respiro".



Sottolinea l'autrice: “Sanremo è stata capace di trasformarsi da borgo marinaresco a laboratorio di idee e città internazionale, meta dei personaggi più illustri della cultura, dello spettacolo e della politica del passato e del presente con testimonianze storiche che attraversano gli ultimi due secoli. città magica dove tutto può accadere, anche che dal passato affiori una storia come quella che ho raccontato".