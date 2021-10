Sanremo abbatte le barriere con “SuperBa”: piazza Colombo diventa simbolo di accoglienza (Foto)

Insieme a Santa Margherita e Imperia anche Sanremo diventa simbolo di accoglienza con l'adesione al progetto “SuperBa - Superando Barriere”.

Giovani (e meno giovani) si sono dati appuntamento questo pomeriggio per prendere parte all'iniziativa organizzata da A.I.F.O. in collaborazione con il Comune di Sanremo, Caritas Diocesana, Azione Cattolica Italiana - Parrocchia San Siro Sanremo, Unione Italiana Ciechi, associa89’e sportiva Liguria Calcio non Vedenti, associazione IntegrAbili Sanremo, “Teatro abusivo e Trio Scampato 1+1” (Caritas Intemelia) e cofinanziato dal Programma Erasmus+ di scambio giovanile internazionale sui temi dell’inclusione, dell'accoglienza, della cooperazione inclusiva.

A Sanremo sono arrivati 33 giovani con e senza disabilità, volontari di associazioni attive in Italia, Belgio, Francia e Spagna sui temi dei diritti delle persone con disabilità e dell’accoglienza.

Ogni associazione è stata presente con un banchetto di sensibilizzazione e con l'organizzazione di momenti importanti dove la disabilità ha dimostrato il valore della persona e il suo diritto al riconoscimento di una dignità piena.

Un evento nuovo, un'occasione di confronto e crescita che sicuramente dovrà essere ripetuto.

Da piazza Colombo la fotogallery firmata Tonino Bonomo