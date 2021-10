Arma di Taggia: oggi e domani in piazza Chierotti la 'CentroPastoreCup', tornei e prove di abilità (Foto)

Si svolge oggi e domani prossimi ad Arma di Taggia la quarta edizione della ‘CentropastoreCUP’, manifestazione nata per iniziativa del Centro di Formazione ‘G. Pastore’ di Imperia per avvicinare i bambini e i genitori al mondo dello sport e a quello della pallacanestro in particolare, sarà infatti una festa ma anche un'occasione per provare questo gioco capace di creare una passione indelebile.

La CentropastoreCUP è una manifestazione dal sapore hip-hop, dove piccoli e grandi atleti si sfidano in tornei di street basket (3 contro 3 e un solo canestro) al ritmo di musica e con intrattenimenti di danza e prove di abilità (tiri liberi, tiri da fuori area). Le partite sono commentate in stile NBA e, a tutti i partecipanti, verranno consegnati premi ricordo, i migliori giocatori e i migliori tiratori riceveranno canotte originali delle squadre del campionato americano.

Il tutto è cominciato oggi alle 10 con le partite di qualificazione dei più grandi e le gare di tiro, al pomeriggio le qualificazioni dei più piccoli. Domani mattina sono in programma le partite che coinvolgeranno anche i papà e le mamme più coraggiosi (categoria family e partita Ragazzi vs. Genitori), a seguire le finali di tutte le categorie e le premiazioni. I tornei 3x3 permettono di formare facilmente piccole squadre e, allo stesso tempo, di vedere grande spettacolo e finali al cardio-palma.

La manifestazione è stata anche occasione per l’Open Day per l’Associazione Sportiva Olimpia Basket Arma Taggia; coach qualificati e appassionati saranno sempre disponibili per piccole prove e per dare tutte le informazioni necessarie a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al minibasket e alla pallacanestro.

La location scelta, Piazza Chierotti sul lungomare di Arma di Taggia, consente a tutti di assistere alle partite restando al di fuori del perimetro di sicurezza. Tutta la manifestazione verrà tuttavia trasmessa anche in diretta streaming su facebook e Youtube grazie alla collaborazione con Riccardo Ghigliazza di Radio Grock e allo sponsor tecnico Sistel Telecomunicazioni. Nonni e parenti lontani potranno quindi seguire le gesta dei loro campioni preferiti.

(Foto di Tonino Bonomo)