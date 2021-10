Ventimiglia un anno dopo la tempesta 'Alex': Bertolucci "Vorrei dimenticare quella notte ma è impossibile" (Video)

2 ottobre 2020, sono le 18 quando il fiume Roya inizia a ingrossarsi ma quando scende la sera la situazione peggiora, anche con le notizie che arrivano dalla valle, dove il corso d’acqua è in tempesta. Verso le 22 il fiume inizia a straripare e la situazione peggiora di ora in ora con il centro di Ventimiglia che viene inondato.

Cantine e garage allagati, fango che arriva ovunque e, a notte inoltrata, l’annuncio ufficiale “La passerella Squarciafichi è crollata”. Al mattino il centro della città di confine è spettrale con 15 centimetri di fango ovunque e l’acqua che, in alcuni esercizi ha distrutto tutto. La conta dei danni è da milioni di euro ma, fortunatamente, la solidarietà non manca. Tutti si mettono al lavoro e Ventimiglia, pian piano risorge. Mancano ancora tanti soldi all’appello, ma oggi a un anno di distanza di quella tragica notte (senza dimenticare il Covid) ci siamo messi alle spalle la tempesta ‘Alex’.

Siamo tornati nella città di confine, nei giorni scorsi, quando abbiamo intervistato il Sindaco Scullino, che ha ricordato le ore difficili passate. Oggi ne abbiamo parlato con il suo vice, Simone Bertolucci: “Dovremmo dimenticare quella notte ma, purtroppo, è indimenticabile. Fortunatamente, di fronte a una tragedia immane ci siamo ripresi e, se non ci fosse il moncone della passerella, sembrerebbe che nulla sia successo. Le ferite ci sono state ma ci siamo ripresi”. Cosa ricorda di quella mattina: “E’ stato complicato amministrativamente parlando e non lo auguro a nessuno. Siamo qui e, proprio alcune settimane fa abbiamo approvato il progetto della nuova passerella con via Girolamo Rossi e via Trossarelli e il relativo innalzamento dell’argine. Questo fa capire l’impegno che c’è per la completa rivalutazione e ricostruzione della zona”.

Quanto ha perso economicamente Ventimiglia per i danni subiti e la Statale 20 chiusa: “Fortunatamente, visto che si vive prevalentemente su turismo francese, dopo il periodo difficile del Covid e il ritorno degli storici clienti la situazione è migliorata. Si attendono i finanziamenti post alluvionali e le richieste di risarcimento, che aiuteranno tanto chi ha perso tanto in quella notte”.

Abbiamo voluto tracciare un bilancio economico della città con il presidente di Confcommercio, Dario Trucchi, al quale abbiamo prima chiesto il ricordo di quella notte: “Quella notte ricordo che ero a casa e molti messaggi di amici e parenti, che la situazione in centro era molto grave. Al mattino, vedendo quanto accaduto, ho patito perché il mio primo pensiero dopo aver saputo che non c’erano feriti, è stato proprio per la città. E’ stato un colpo al cuore”.

Cosa è cambiato in quest’anno per il commercio ventimigliese dopo la tempesta: “Quella sera è stato danneggiato tutto il centro, ovvero l’80% delle attività. L’estate è andata bene ma i commercianti hanno patito il dover intervenire con soldi propri per i danni subiti. Non saprei quantificare di quanto siano fuori gli imprenditori ma sono sicuramente tanti soldi che sono serviti per non chiudere le attività. Qualcuno, purtroppo, ha dovuto alzare bandiera bianca e chiudere con Covid e tempesta che hanno dato la mazzata finale. La buona estate ci ha aiutato ma ora sarà il periodo invernale a dirci se si riuscirà a definire la situazione”.